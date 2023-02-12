周遊、李朝永舉辦 「小學生三對三 公益籃球菁英賽」並開球。（陳俊吉攝）

周遊、李朝永舉辦 「小學生三對三 公益籃球菁英賽」並開球。（陳俊吉攝）

周遊展現超軟Q柔軟度。（陳俊吉攝）

戴維斯為公益籃球賽站台。（陳俊吉攝）

阿姑為戴維斯慶生。（陳俊吉攝）

資深製作人周遊（阿姑）周遊與明星獅子會12日舉辦2023 「小學生三對三 公益籃球菁英賽」，彌補了阿姑兒時熱愛運動卻因家貧無法參與許多比賽的遺憾，也圓了要辦球賽、鼓勵兒童運動的夢想！有「護國神Q」封號的球星戴維斯前往站台，阿姑也為他慶祝將迎來的40歲生日。

土耳其南部靠近敘利亞一帶於6日發生7.8強震，死傷慘重，近年積極投入公益的周遊說，她覺得難過，獅子會將出錢出力，她個人也想捐2百萬，「是我自己給，不是獅子會，獅子會是人多好辦事」。老公李朝永也表示，想過要募資毛毯，但又得思考該如何運送到當地，因此目前都還在計畫中。

談到為何想辦公益籃球賽？周遊從小就愛運動，但因為家境不好沒辦法參與太多，因此一直希望長大以後，能做一些對學校、教育有意義的事，如今終於圓夢舉辦了公益比賽。李朝永誇讚周遊很有運動細胞，過去擅長跳遠，現在的筋骨仍非常柔軟，阿姑還在訪問到一半彎下腰雙手摸地，展現好筋骨。他們預計明年擴大舉行公益比賽的規模，希望讓更多偏鄉的青少年參與。

周遊透露25年前動過腦下垂體手術，髖部與膝蓋也因受傷換過人工關節，全身上下動過刀，她形容現在身體狀況：「我是鐵金剛，感謝上天給我這個身體」，李朝永還幫忙撩起阿姑的裙擺展示當時膝蓋開刀留下的疤痕，笑指：「很漂亮吧」，笑讚阿姑軟Q，「還可以『劈腿』，不是那個劈腿喔，是岔腿」，表示阿姑平常會做簡單運動，李朝永笑說：「最愛吃醋，吃我的醋，筋骨才會這麼軟Q！」情人節即將到來，周遊幸福地笑說，「天天都是情人節！他（李朝永）現在對我很好，打不還手，罵不還口」。