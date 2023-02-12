桃園市長張善政今天下午抵達佛光山弔唁星雲大師，張善政形容星雲大師是國際宗教界的標竿人物，不捨他的離去，大家要繼續推廣大師的遺志，對於大師提倡和平，他盼兩岸執政者要對對方釋出適度的善意，並利用宗教把兩岸和平一步步的往前推。(林雅惠攝)

桃園市長張善政今天下午抵達佛光山弔唁星雲大師，張善政形容星雲大師是國際宗教界的標竿人物，不捨他的離去，大家要繼續推廣大師的遺志，對於大師提倡和平，他盼兩岸執政者要對對方釋出適度的善意，並利用宗教把兩岸和平一步步的往前推。

張善政說，對於星雲大師圓寂非常不捨，星雲大師從大陸到台灣，在台灣把佛光山的體系建立起來，這麼多年，大師已是很多佛教朋友內心的精神支柱，甚至在海外也有非常大的擴展，已經是國際宗教界上的一個標竿人物，所以他的離開，不僅是他，相信所有的國人都非常的不捨，非常的懷念，因此今天以懷念難過的心情來跟他致意。

張善政說，星雲法師雖然已經離開，但這麼多年來，星雲大師在5大洲弘揚佛法及弘揚世界和平的觀念，大家要牢記在心裡，繼續來繼承他的遺志，繼續在世界每一個角落，來推廣這個觀念。

對於星雲大師倡導和平，並常呼籲兩岸和平，張善政表示，所有人都希望兩岸不要有戰爭，希望往和平的方向走，因此他希望兩岸執政者要有智慧，對對方釋出適度的善意，尤其宗教這一塊，是兩岸人民共同的意念，可以從這邊開始，好好的把兩岸的和平一步步的往前推。