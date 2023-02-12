女星陳櫻文（布丁姐姐）與圈外老公結婚13年育有三子，個性活潑直爽的她時常受邀綜藝節目分享婚姻生活，日前她與老公一同上節目時，她卻自爆與老公的私密床事，更揭露老公睡前的怪癖，讓她忍不住直呼「好煩喔！又要做那件事」，而一旁聽聞的來賓後也不禁感到害羞。

陳櫻文近日在節目《小明星大跟班》中透露，老公睡覺時有一個習慣「都會要我幫他暖蛋」，讓她有點難接受，更提到老公曾說過自己抱他時「他都會把我手移到下面去放，然後我就覺得好煩喔！又要做那件事，我沒有想要每天，我覺得抱抱你睡覺還可以」沒想到一旁的老公竟回應「沒關係，妳就是幫我放在那裡，溫暖它就好」讓在場的人聽了超害羞。

陳櫻文婚後經常到各大節目分享夫妻生活。（圖／陳櫻文臉書）

接著，陳櫻文老公直言，這個動作並不奇怪，就如同養寵物一樣，小狗都會將肚子翻過來讓你摸，認為這是一種順從與信任的表現「我把我最脆弱的地方都給妳，展現對妳的信任度跟順從」。

事實上，陳櫻文出道時以藝名「布丁姐姐」在親子台中主持及唱跳，也曾在實境節目《世界那麼大》擔任主持人，之後才以本名闖蕩演藝圈，與圈外老公結婚後，經常在社群分享育兒生活，而與老公結婚十幾年來感情相當好。