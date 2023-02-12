近期受禽流感與寒流衝擊加上產地缺雞，高昂的生產成本讓農民叫苦連天，台北市蛋商公會和蛋農經過會議討論後拍板，明起雞蛋每台斤調漲2元，批發價回到歷史高點的52元，距離上次蛋價調降僅4個月。

國內缺蛋至今未解，根據統計，以每箱200顆計算，目前國內每日用蛋缺口40多萬顆，台北市蛋商公會表示，為反映缺蛋現況，明天起每台斤雞蛋調漲2元，產地價為每台斤42.5元、批發價為每台斤52元。

然而去年10月4日雞蛋產地價才從每台斤42.5元降至40.5元，批發價從每台斤52元降至50元，為蛋荒以來首次降價，但短短4個月再回到歷史高價。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，禽流感影響雞蛋產量相當大，包含進口種雞的美國的禽流感疫情也相當嚴峻，因此缺蛋現象也一直在持續，為反映生產成本的增加，近日與全國蛋農和蛋商雙邊協商，宣布明起蛋價全面調漲2元，

林天來坦言，這次調漲2元下，初估傳統市場的散裝蛋價每台斤將來到56元，超市的洗選蛋每盒則來到60元以上。

畜牧處副處長江文全表示，據統計，本期全國產蛋雞為3204萬隻，較上期少了近90萬隻，目前每日生產量約11萬4000箱，較上期少了約2000箱，主因在於春節後消費減少，部分蛋雞場循往年生產周期調整雞群產能，進行換羽休產或更新雞群，不過連鎖通路的洗選蛋受影響較小。

江文全說，上述調節和換羽作業預計要2到3周時間，之後供應量將逐漸回穩，農委會絕不干預市場價格，也會尊重市場機制。