行政院10日宣布體育署長由國立體育大學教授鄭世忠接任，不過因鄭世忠曾與行政院副院長鄭文燦在足協共事，引外界批評政治酬庸。國民黨立委洪孟楷痛批，酬庸「用人唯燦」又一人， 只要詢問教育部長潘文忠過去一年半有沒有諮詢過鄭世忠，就知道有沒有酬庸了，呼籲民進黨政府不要認為還有一年半，就自己人用好用滿。

洪孟楷表示，懸缺527天的體育署長宣布由擔任過足協秘書長的鄭世忠接任，他多次質詢教育部長潘文忠，體育署長何時補實？一直透漏人不好找卻在鄭文燦一上任副閣揆就找了共事過的鄭世忠，是否坐實鄭文燦桃園市長任內「用人唯燦」的酬庸批評？鄭重呼籲民進黨政府不要認為還有一年半，就自己人用好用滿。

洪孟楷指出，前一任體育署長因為東奧中華選手搭經濟艙爭議下台，結果要上任的鄭署長也被爆出，在2015年世青田徑賽時，因未能將竿子及時送到，導致撐竿跳國手葉耀文被迫棄權，這如同讓戰士上戰場卻沒有給戰士槍一樣。

洪孟楷直言，這樣的黑歷史以為大家都健忘嗎？只要請問潘文忠部長，過去一年半有沒有諮詢過鄭世忠？如果是因為鄭文燦接了副閣揆才補了自己人，是不是酬庸答案不是很明顯嗎！

洪孟楷強調，最近桃園市長張善政砍掉桃捷3名副總，國人才發現桃捷營運量虧損連連卻有四名副總，比新北、台北還多，敢不敢攤開學經歷背景讓大眾檢視？副總薪水快跟總經理差不多，這種「用人唯燦」的胡亂酬庸文化絕對不應該從桃園帶到中央來，奉勸民進黨不要以為大權在握，就利用還有一年半的時間把自己人用好用滿。

洪孟楷呼籲，人民絕對有最直接的感受，是酬庸還是專業任命，心裡有一把尺，更重要的是別以為能夠隻手遮天！這才是國人最關切的事。