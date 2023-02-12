路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府表示，為了遏止法官越權，這項計畫有其必要，但包括律師在內的團體強烈反對，商界領袖也深感憂心，讓以色列社會政治對立更形嚴重。

70歲的本多里（Illan Bendori）在特拉維夫參與抗議時表示：「我們…在這裡是為了反對尼坦雅胡領導下的以色列政府，在我們看來，以色列政府違反民主，還會不擇手段消滅以色列的民主。」

61歲的魏斯（Hadar Weis）在特拉維夫的抗議活動中對路透社說：「我們…很為我們的民主自豪，而他想讓以色列變成別的樣子。我們不會同意，我們會盡全力阻止。」

抗議者表示，如果政府成功推行這些計畫，以色列的民主將受到破壞。這項計畫將加強對司法任命的政治控制，並限制最高法院推翻政府決定或以色列國會（Knesset）法律的權力。

13日國會對提案進行一讀時，將有更多抗議活動上演，還會有部分人員罷工。

以色列N12新聞今天公布民調指出，62%民眾希望這項司法改革遭擱置或完全廢止。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1120212