大部分的人席地而坐時都習慣盤腿，但這個坐姿其實非常傷身體！外科醫師陳榮堅指出，盤腿坐不但對腰不好，還會讓肚子的游泳圈變大，他有一個大學朋友，就因為經常盤腿坐而有了水桶腰、容易閃到腰，不過只要調整坐姿，問題就能有明顯改善。

陳榮堅在臉書粉專分享，大學時期的一名朋友在大二學期末突然很容易閃到腰，經常需要請病假，而且肚子也跟著變大、出現水桶腰，原本他們還以為只是課業壓力導致。

後來就診檢查才發現朋友有「腰間盤突出」的問題，詳細問診後得知一切都與「坐姿」有關，因為他大二換宿舍，地板是木頭地板、桌子是矮茶几，所以經常盤腿坐在地上吃飯、讀書，長期坐姿不正確，導致身後支撐腰椎的肌肉越來越弱，前面腹肌也都沒有出力，所以肚子才會越變越大，最後變成水桶腰。

陳榮堅再舉例，後來在看減重門診時，遇到一名30歲男性想瘦肚子，也經常有閃到腰的狀況；陳榮堅問診得知，自從改成居家辦公後，男子幾乎每天都盤腿坐在地上，可以活動的範圍只有一個小茶几的高度，因此也和大學朋友一樣，有肚子越來越大、腰痛的問題。

陳榮堅請男子準備正常高度的桌椅，下一次回診時就發現，雖然其他生活習慣沒有太大的改變，只有調整坐姿，他腰痛的狀況就有明顯改善，肚子的游泳圈也小了一點。

骨科醫師陳鈺泓也曾發文指出，盤腿坐會讓脊椎、關節、韌帶、肌肉處於不正確的排列，造成腰酸背痛，還可能引發骨刺、受傷等風險，除此之外盤腿坐還會傷害腰椎、膝蓋、骨盆、肩頸等身體部位。