前陸委會副主委張顯耀接受本報採訪時痛批，政府拒絕大陸官員或卸任官員來台弔唁星雲大師，又對國民黨副主席夏立言訪問大陸設下「框架限制」，陸委會故意忘記職責，已淪為民進黨的「陸委局」。他還直言，台灣農漁民正因兩岸官方不往來受苦而強烈不滿，預告民意將有「嚴重反撲」。

張顯耀表示，據《陸委會組織法》、《憲法增修條文》及《兩岸人民關係條例》相關規定，陸委會是兩岸政策跟交流事務的主管機關，職責在推動兩岸交流活動，維持兩岸和平穩定，維護台灣的重大國家利益。但面對近日兩岸風波，他痛批陸委會故意忘記職責，已淪為民進黨政治操作的「陸委局」。

張顯耀提醒，陸委會在兩岸事務上的主導和政策規畫具重要推動功能，涉及台灣重大利益，不能火上添油，讓兩岸關係再度緊張。他也向陸委會主委邱太三喊話，希望邱扮演好在法律賦予其捍衛兩岸交流合作上的職權。同時，他也盼民進黨和行政院長陳建仁「心口合一」，交代陸委會不要再設限了。

目前深耕南部基層的張顯耀指出，過去馬政府時期，為兩岸農產品設置「綠色通道」及關稅優惠，但在民進黨執政後「通通沒有了」。且兩岸官方不往來，大陸新政策出台後，相關主管機關沒有幫助台灣農漁民因應。他直言，現在民眾對兩岸的未來非常憂慮，甚至強烈不滿，並預告民意將有嚴重反撲。

蔡英文總統去年曾說，期待兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張情勢。張顯耀認為，蔡總統提示的方向是對的，但這或許也表示，即使內閣改組，陸委會仍是僵化一塊，沒有了解到台灣的最高利益與總統的指示方向。

張顯耀最後強調，過去美中有管道可以處理台海危機，但當前雙方正在戰略競爭，台海緊張情勢已經超過任何時候，若台灣主政者毫無警覺性和認知，一味操作反中仇中，「情勢將非常險峻」。他呼籲民進黨新科黨主席賴清德對此表態，因兩岸關係將是他的第一門功課、考試，若處理不好，「總統不必選了」。