佛光山開山宗長星雲大師圓寂，前國民黨主席洪秀柱今天中午到佛光山弔唁，對於大師離去她表示不捨與哀悼，也呼籲大家遵照大師生前教誨，力行「三好」、「四給」，社會才會更祥和、更有前景。

洪秀柱表示，大師的離去，大家都非常不捨，但是不捨、哀悼，倒不如遵照大師生前的教誨，經常「做好事、說好話、存好心」，也希望為政者、尤其是政府，要記得四給：「給人民信心、給人民希望、給人民歡喜、給人民方便」。只要做好這「三好」、「四給」，我們的社會才會更和諧、未來才會更幸福、更有前景。

洪秀柱說，政治融和與宗教融和是一樣的，大師生前特別提到融和，尤其是兩岸融和。融和就要互相交流、溝通、換位思考，彼此替對方想，給人家方便，帶給人民希望，這是未來兩岸必須共同努力的方向。

有關媒體提問，國台辦、統戰部、中國佛教協會組成的弔唁團，無法來台參加「星雲大師圓寂讚頌典禮」一事，洪秀柱嘆了一口氣說：「我想不談也罷！就要看是不是給人方便、給人歡喜，我只能說很遺憾！」