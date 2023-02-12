家扶學子楊湘芸穿戴電音三太子的行頭表演叫賣。（周麗蘭攝）

雲林家扶今日義賣氣氛熱烈，民眾熱烈挖寶搶購，半天總計義賣募集9萬元。（周麗蘭攝）

疫情衝擊加上物價高漲，善心捐款縮水，每學期開學前都是雲林家扶的難關，下學期助學金缺口還有200萬元，該中心12日在虎尾布袋戲館廣場舉行助學義賣活動，民眾踴躍捐出腳底按摩器、體脂機、水氧機、吸塵器、美式咖啡機、微型投影機等高檔生活用品義賣幫忙募款。

明天就要開學，雲林家扶扶助的家庭依然面對學費壓力，450名高中職與大專生學費需500多萬元，一年2學期需1000萬元，對雲林家扶而言是愛的負擔，但使命必達，因為學歷是家庭脫貧的重要元素。

雲林家扶廖志文主任表示，這幾年物價一直在漲，籌募兒少扶助獎助學金也更困難，感謝社會大眾響應「無窮世代計畫」，給予貧困兒少及家庭所需的教育與生活資源，累積脫貧能力，循序脫離貧窮。

雖然近年捐款縮水，雲林家扶12日舉辦的義賣助學活動有許多民眾捐出不用的家電用品，幫忙籌募獎助學金，像是加熱水瓶、智慧電燉養生杯、熱壓吐司機、藍芽喇叭、水氧機、吸塵器、足底按摩器等，吃、穿、遊戲、飾品、健身物品都有。

家扶學子楊湘芸穿戴電音三太子的行頭表演與叫賣、家扶學子吳健豪表演武術、來自台西與北港的小朋友表演烏克麗麗，都吸引不少路過民眾目光而停駐挖寶。

雲林家扶督導歐厚成表示，今天義賣氣氛熱烈，看到民眾挖寶搶購很開心，半天總計義賣募集9萬元。