國民黨高市黨部今舉行新春團拜。（柯宗緯攝）

國民黨高市黨部主委懸缺近1個半月，今天終於確定由前立委羅世雄接任。（柯宗緯攝）

國民黨高市黨部主委懸缺近1個半月，黨主席朱立倫今（12）日南下高雄新春團拜時，直接介紹新主委為前立委羅世雄。朱直誇，「羅世雄很有勇氣」，勉勵他要有為黨犧牲的決心，虧他不要下個月就凍未條。羅則說，會與市民繼續打拚，唯有守住高雄、才能守護台灣，民眾才能過好日子。

前任主委許福明三進三出國民黨高市黨部，去年底辭意甚堅，黨中央遲遲未宣布接任人選，直到今天朱立倫到高雄新春團拜時，才順勢向大眾介紹這位新任主委。但就在新春團拜前，羅世雄還態度曖昧，不願承認自己是新任主委，令在場媒體相當狐疑。

今國民黨高雄市黨部新春團拜活動，羅世雄在主持人介紹下，以新任市黨部主委之姿上台致詞，他表示，去年九合一大選在智庫執行長柯志恩及高雄全體黨員同志的努力之下打出漂亮的一仗，代表市黨部感謝大家的幫忙與協助。

羅世雄也提到，有感於俄烏戰爭的可怕，深刻體會到和平的可貴，不希望台灣發生這樣的悲劇，展望新的一年，高雄市黨部會繼續與市民朋友一起打拚，唯有守住高雄、才能守護台灣，民眾才能過好日子，而未來市黨部也會完成主席及中央交付的任務、基層的盼望，一起贏回台灣。

朱立倫向在場黨員介紹市黨部新任主任委員羅世雄，朱立倫表示，國民黨缺錢、缺人，感佩羅世雄很有勇氣跟決心接下市黨部主委重擔，勉勵羅要為國民黨犧牲奉獻，一起為人民拚好日子，還笑稱「不要下個月就凍未條」。朱也特別感謝前主委許福明的努力，在沒人沒資源還能拚到這樣。

「國民黨走正確的路，就是愛台灣、愛中華民國、愛人民，兩岸要和平、和世界各國做朋友。」朱立倫強調，夏副主席現在在大陸交流，民進黨卻一直抹紅，國民黨這趟是去替台灣產業及農特展品發聲、幫忙，和緩兩岸關係氣氛，而民進黨是希望兩岸交惡對抗，是為了自己的政治目的，國民黨是去交流溝通，為人民拚好日子、實在做事情。

柯志恩致詞時表示，要先給主席很大的掌聲，從過去選舉的提名當中，主席的掙扎與為難都能理解，事實證明以「結果論」來說是正確的，她拜託大家3月4日南投立委補選大家ㄧ定要幫忙催票，林明溱當選國民黨的氣勢一定會更好，而未來她也會繼續在高雄和大家在一起，黨會提名最強立委候選人，全黨也要團結支持，一起為國民黨在濁水溪以南撐出一片天。