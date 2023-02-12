高雄一名羅姓男子透過通訊軟體認識15歲少女A，稱「男生啊，自己打會傷身體跟小弟弟」，A女聽聞後心軟傳了裸照給羅男，直到A女父親察覺後，氣得報警處理。高雄地院審結，依對於14歲以上未滿16歲女子猥褻等罪，各判處羅男3月、8月徒刑，均緩刑3年，另須接受2場法治教育。可上訴。

判決書指出，羅男2022年1月間透過通訊軟體微信認識年僅15歲的少女A，但羅男明知A女未成年，仍傳訊給A女稱，「我看你」、「我打完就會睡了內」、「妳知道我們男生啊，自己打，會傷身體跟小弟弟」等語，誘使A女拍下裸照傳送。直到A女父親查看其手機，才發現A女被騙裸照，氣得報警處理。

高雄地院審理時，法官指出，A女稱當時與羅男算是曖昧關係，且2人的對話中，羅男並未積極指導、要求A女拍出何種照片，介入A女性自主權的程度輕微，整體來說判處涉犯法條的最低刑期猶嫌過重，故依法減刑。

法官審酌，羅男對A女做出猥褻行為，使A女製造裸露胸部的猥褻照片，以滿足個人性慾，影響A女的身心健全發展，實在不可取，考量羅男認罪，已經與A女達成調解，並獲得家屬原諒等一切情狀，依犯對於14歲以上未滿16女子猥褻罪，處有期徒刑3月，又犯製造少年猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑8月，均緩刑3年，期間付保護管束，另須接受2場法治教育。可上訴。