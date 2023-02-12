民進黨台北市議員吳沛憶10日在臉書批評台北市長蔣萬安任用3個副發言人，並酸台北市民1年要花240萬幫蔣萬安養擋箭牌。對此，台南市前議員謝龍介侄子、去年參選桃園市議員的謝克洋暗酸前桃園市長鄭文燦，並諷刺表示，可不可以先看一下自己人是不是也這樣幹呢？

吳沛憶10日發文指出，台北市政府沒有副發言人這個職稱，這是前台北市長柯文哲任內創設的「黑官」，為的就是養自己人馬。蔣萬安為安插人馬，繼續延用並加碼聘滿3人。吳沛憶認為，蔣萬安軟弱無力、遇事不回應，要找擋箭牌，因此市府正規的發言人來包裝人設不夠用，還要多找3個副發言人來，「為了多聘這3個黑官，市府1個月約要花20萬，等於台北市民1年要花240萬幫蔣萬安養擋箭牌」。

由於鄭文燦近日因用人屢遭質疑酬庸，謝克洋今(12)日在臉書諷刺表示，蔣萬安不只學柯文哲，還學鄭文燦，並認為吳沛憶監督台北是很好，「但可不可以先看一下自己人是不是也這樣幹呢？」

針對這篇文章，許多網友留言「又一個綠能你不能」、「鄭前市長時，桃捷有四位副總，這些人薪水不會比發言人少喔」、「塔綠班眼瞎耳聾」、「民進黨增設一堆奇怪發言人就沒意見了」、「塔綠班戰士們最近喜歡玩迴力鏢嗎？」