波索納洛在新任巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）於1月1日宣誓就職的前兩天，就飛往美國佛羅里達州，隨後申請為期6個月的旅遊簽證，以繼續留在美國。

美國有線電視新聞網（CNN）上傳網路的一段影音顯示，波索納洛在佛州波卡雷頓（Boca Raton）的一場巴西人聚會中表示：「沒有什麼地方比得上自己的家了…大家都知道巴西是一個很棒的國家。」

他說：「我也想回到巴西。我打算在未來幾週內回巴西。」

如果波索納洛迅速返回巴西，可能陷入風險境地，他被指控在祖國煽動暴力以否定大選結果。

巴西最高法院已同意對波索納洛展開調查，理由是他涉嫌鼓勵反民主示威；那場抗議活動中，波索納洛的支持者最後闖入在首都巴西利亞（Brasilia）的政府大樓。

波索納洛的律師上個月告訴路透社說，波索納洛「在決定下一步何去何從之前，可能先要在美國享受幾個月的旅遊」，因此波索納洛近期返回巴西的可能性存有疑問。

不過，一名了解情況的美國官員本週告訴路透社說，官員們認為，波索納洛將在巴西嘉年華會2月下旬結束之後返回巴西。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1120212