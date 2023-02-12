鳳山體育館12日擠滿5321名球迷進場，就是要來親眼目睹林書豪加盟高雄17直播鋼鐵人的首戰，而他的表現也沒讓大家失望，先發打了41分鐘，23投8中，含三分球8投3中，貢獻21分、13助攻、6籃板及1抄截，幫助地主鋼鐵人最後以95比80力退台新夢想家，豪神一降臨就中止3連敗。

林書豪首次出手雖遭吉爾貝克火鍋伺候，卻馬上傳出兩次漂亮助攻，然後來台打球第一個進球，發生在開賽後2分27秒，他三分出手命中，接著拋投再添兩分，光在首節，豪哥就拿5分、5助攻與1籃板，幫助鋼鐵人打完首節，取得27比22領先。

來到次節，林書豪一開始就投進三分球，且接連傳出精準助攻，再次帶起鋼鐵人士氣，鋼鐵人一度領先到13分，夢想家趕緊喊出暫停，豪哥卻一回來就切入完成三分打，更繼續擴大差距到21分，上半場結束，鋼鐵人56比40領先，豪哥11分、9助攻。

林書豪下半場開始馬上就靠上籃取分，也很快就讓自己完成得分、助攻的雙十數據，可是夢想家開始反撲，林俊吉、吉爾貝克兩人攜手逐漸縮小差距，不過鋼鐵人仍能穩住領先優勢，前3節打完，鋼鐵人75比64領先，豪哥17分、11助攻與6籃板。

鋼鐵人末節一開始，雖遇到呂政儒撞傷鼻樑退場意外，仍靠林書豪、陳又瑋各1個三分球帶領，打出8比0小高潮，重新擴大領先到19分，儘管夢想家還想反撲，鋼鐵人換成克拉索夫在內線發威，打到最後3分24秒，鋼鐵人領先到20分。

儘管局勢明顯有利於鋼鐵人，可是夢想家連拿4分，讓鋼鐵人喊出暫停止血，最後1分37秒，陳又瑋上籃取分，接著林書豪最後1分11秒兩罰中1，鋼鐵人回到19分領先，場邊觀眾已經開始呼喊MVP了，豪哥也順勢提前下場休息。