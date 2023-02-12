台南鹽水月津港燈節30天展期內共吸引大約98萬人次賞燈。（洪榮志攝）

被譽為「全台最美水岸燈節」的台南鹽水月津港燈節，今天晚上展出後落幕。台南市政府文化局統計，30天的展期內，共吸引大約98萬人次湧入鹽水。其中，燈節部分作品將由鹽水月之美術館典藏成為常設作品，為2024台灣燈會在台南作準備。

文化局指出，去年12月17日鹽水巷弄燈區開展的「漫月美行動」，展出19件新設藝術作品，引進白天的人潮後，晚上由月津港燈節登場接棒，30天共吸引98萬人次賞燈，為鹽水創造超過上億元的庶民經濟產值，是近年來最成功的一次展覽。

文化局還說，2023月津港燈節以「城裡的月光」為策展主題，4大燈區包含藝術燈區、徵件燈區、新創燈區、巷弄燈區等，集結50組國內外藝術團隊，合計帶來75組藝術作品，吸引大批遊客拍照駐足。燈節閉幕後，將保留部分作品成為鹽水月之美術館典藏的常設作品，也為2024年台灣燈會作準備。

文化局強調，2024為台南400年，台灣燈會也在睽違16年後，重回台南市舉辦。屆時，鹽水月津港燈節、龍崎燈節-空山祭，也將成為2024台灣燈會的衛星展區。其中，月津港燈節還將與台南歷史淵源息息相關的荷蘭進行國際交流，除預計邀請荷蘭GLOW燈節藝術作品至月津港燈節交流展出外，也將進行相關策展經驗及藝術家交流合作等，讓2024台灣燈會成為有史以來台灣燈會最為盛大、意義更為深遠的燈會。