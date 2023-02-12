汐止火車站發生落軌意外 40歲男子遭普悠瑪進站猛撞身亡 15:512023/02/12 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止火車站發生落軌意外，40歲男子遭普悠瑪進站猛撞身亡。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北汐止車站今下午2點多傳出一名年約40歲男子因不明原因掉落軌道，遭到台鐵219次普悠瑪撞擊，新北市消防局獲報後趕抵時，男子已明顯身亡。受到事故影響，台鐵先安排乘客轉乘，詳細事故發生原因，目前正由鐵路警察局介入調查釐清中。 年滿18歲就能開公司 新北開課傳授創業法律知識 台鐵接未顯示來電 恐嚇「普悠瑪車廂放炸彈」警方急巡查 新北金屬門窗公會組「修繕義工團」 助弱勢家庭改善環境 #新北 #汐止 #落軌 #普悠瑪 #消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北4高中重啟國際交流 師生出國見學與全球接軌 13:152023/02/12 生活 新莊情侶深夜「高樓墜落」摔入大排！女當場死亡 男重傷送醫 10:282023/02/11 社會 颱風吹毀苗栗火車站外牆迄今未修 站方強調暑假前完工 16:272023/02/12 生活 抓到了！恐嚇在台鐵普悠瑪號放炸彈 留言男子凌晨住處遭逮 08:142023/02/11 社會 不滿小黃按喇叭 賓士車亮刀逼車最高罰2.4萬元 21:292023/02/11 社會 龍巖慈善基金會捐300萬 助新北弱勢體育績優學生逐夢 14:072023/02/10 生活 新北投3億評估197件公有建物耐震度 這5處活動中心拆除重建 14:082023/02/12 生活 情人節將屆 新北5大公園助攻戀情升溫 04:102023/02/12 地方新聞 新竹男家庭聚餐倒地OHCA 康復赴消防分隊感謝救命之恩 13:562023/02/12 寶島 北北基桃四市長加持 平溪天燈節許心願寄託美好 19:272023/02/11 生活 麥擱卡阿！台鐵近日炸彈恐嚇都是同一人 警逮涉案少年 10:382023/02/11 社會 慶祝安坑輕軌通車 市集、表演等系列活動12日登場 22:252023/02/10 生活 桃園搜救犬犬舍空間太小、沒綠地 新址2025年完工 17:302023/02/11 寶島 桃園搜救犬新家落腳八德 預計2025完工 04:102023/02/12 地方新聞 新北愛心大平台助弱勢 3660萬人次受惠 04:102023/02/11 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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