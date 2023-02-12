新北汐止車站今下午2點多傳出一名年約40歲男子因不明原因掉落軌道，遭到台鐵219次普悠瑪撞擊，新北市消防局獲報後趕抵時，男子已明顯身亡。受到事故影響，台鐵先安排乘客轉乘，詳細事故發生原因，目前正由鐵路警察局介入調查釐清中。

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