瑜璟讀創故事整合有限公司創辦人劉筠楷，以手做等課程期盼更多民眾從生活中實踐環境永續理念。（青年局提供／呂筱蟬桃園傳真）

西洋情人節將至，桃園市社會企業中心輔導團隊「瑜璟讀創故事整合有限公司」，創辦人劉筠楷運用市場規格之外但品質無虞的當季蔬果，做為日式和菓子餡料，並利用回收資源製作禮盒包裝，結合永續及碳排的概念，讓情人節送禮的同時，不再只是送禮，而是兼顧永續環境延伸出更多價值。

34歲的劉筠楷畢業於藥學系，出社會後在多個非營利組織工作過，也因此接觸到環境永續議題。他說，和菓子在日本是甜點的統稱，不論是造型外觀與餡料，都與環境與季節息息相關，像是在立春時節櫻花盛開，當地就會將櫻花做為餡料，使用當季食材可達到減少碳排放，目前台灣不論是中央或是地方政府，也將淨零碳排做為施政重要目標，且糧食所產生的碳排是全球第三大，希望透過生活化的方式，讓更多民眾知道從食材或是料理方式，都可達到此目標。

劉筠楷擁有JSA日式和菓子藝術師認證，期盼運用「和菓子的意涵」推展永續及環境教育，他也說，日前的柑橘產季，許多賣相不佳無法進入市場銷售的農產，多半都是在產地直接被銷毀，也要告訴民眾這些東西只是不好看，但不影響食用品質，做成甜點內餡也非常適合，期盼在更多的手做課程當中，推廣更多民眾在日常生活中落實永續行動。

桃園社會企業中心平鎮館不定期舉辦活動與工作坊，劉筠楷也在情人節前夕，舉辦「和菓子傳情DIY體驗」，讓民眾親手製作並送出更有意義的情人節禮物，藉此希望推廣大家環境永續理念。