王心恬開香氛品牌實體店面，今舉辦活動。（陳君瑋攝）

名模王心恬的香氛品牌NAMUA在網路經營的有聲有色，今砸百萬在西門開實體店面，並邀請同門師弟FEniX夏浦洋、陳峻廷擔任一日店長。王心恬和姚元浩傳交往多年，但她始終沒正面承認，被問到情人節計畫，王心恬說當天會忙碌電商，不會過節，「過幾天才會再請品牌的好友們吃飯。」

她見記者們偷笑，先是率性反問：「你們是覺得我有在迴避什麼嗎？」記者繼續追問沒看到姚的花籃，她表示不收花籃且今天活動好朋友都有關心，最後忍不住笑說：「你們講的那一位（指姚元浩）不在台灣，我的朋友都出國滑雪了。」

王心恬本來就是香氛控，以前到歐洲旅行買香氛會裝滿一整個行李箱，私下蒐集破百瓶，後來決定自己開發。電商開實體門市，她強調是因為想要有完整的形象概念，且消費者可以直接到現場試聞。王心恬求好心切近日常失眠，但她要自己盡量不看報表，「開門市後不要有壓力，不然太辛苦了。」

今天邀請高人氣師弟站台，王心恬自封「量子阿姨」，還得充當小編親自回覆粉絲留言，「要提醒粉絲現場不要帶食物餵食他們。」自嘲像是經紀人。王心恬自招以前在YouTube頻道「姊姊TMD」都欺負夏浦洋，「很怕他的粉絲會去網路上搜出影片。」夏浦洋趕緊幫師姊緩頰，「在節目當吉祥物時很受照顧。」

夏浦洋和師妹傳緋聞，他透露情人節要與FEniX排練，在專輯上面下很多功夫，沒有時間分給女友？陳峻廷救火：「我們都一大早出門練舞，中午團內吃飯，吃完飯再練舞，練舞完再開會，然後就回家。」記者問夏浦洋：「家裡有人等你嗎？」夏浦洋說：「爸媽每天坐在客廳等我回家。」