桃園市水務局將同德國中附近的區域排水開蓋整治，並整合附近雜草叢生的國有地重新活化，不但有景觀廣場綠帶，還增建通學步道，讓學子不用再與車爭道。（蔡依珍攝）

桃園市藝文園區汙水下水道接管率已逾8成，但許多區域排水管線加蓋後年久失修淪為臭水溝，水務局將同德國中附近的區排開蓋整治，並整合附近雜草叢生的國有地重新活化，不但有景觀廣場綠帶，還增建通學步道，讓學子不用再與車爭道。

水務局水利工程科指出，桃園境內有許多灌溉圳路，隨著都市發展失去灌溉功能，常見被加蓋占用，清潔疏濬不易散發惡臭，或閒置成髒亂惡地，導致後巷排水渠道淪為民眾觀感不佳的嫌惡設施，市府逐一盤點，希望將廢水溝改造成親水的綠廊空間，尤其汙水下水道接管率普及的桃園區，源頭惡水已除，成試辦首選。

水務局指出，調查發現桃園區寶安里中埔一街一帶，道路狹窄，鄰近的同德國中學生常與車爭道、險象環生，盤點確認區排旁除了水利地還有國有地，帶狀空間長期閒置、雜草叢生，重新規畫成「同德綠廊」。

水務局發函國產署同意無償撥用後開始整地、開蓋疏濬，將中埔一街至南平路的菜堂排水系統，改建成約156公尺的通學步道，供同德國中學生上下學使用。另外也在大興西路與新埔六街的下埔仔溪旁，活化公有地成景觀廣場、植栽綠化，供周遭住戶平日休憩散步，讓避之唯恐不及的臭水溝變身成親水廊道。

水務局直言，區排改造得「天時地利人和」，部分排水系統太過狹窄、或周邊都是私有地、汙水未納管等都無法執行，市府會持續盤點，活化都會區公有地，下一階段擇定桃園區天祥六街的下埔仔溪推動「同安綠水巷」工程，完工後可串連至南崁溪自行車道，增加市民休憩空間。