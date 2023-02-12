新北市平溪天燈節11日圓滿落幕，為傳承及發揚天燈傳統文化能與山林環境保護間取得平衡，新北市觀旅局，年再次與新北市山岳協會合作，發起「十分／平溪健行淨山趣」活動，今由出去玩協會秘書長吳雲天老師、崔祖錫老師引領百人參與，鼓勵民眾除了來平溪放天燈祈福外，也藉由淨山守護山林、認識平溪生態環境，讓觀光經濟與生態保護共榮、共好。

觀旅局表示，今日參加淨山的民眾熱情不減，手持夾子、長勾及垃圾袋，沿途撿拾步道上的垃圾，主辦單位也很貼心準備手套，讓參加者於過程中能夠安全保護雙手，在所有參與者的努力下，共清理出近20袋垃圾，與往年相較數量增加，能夠感受平溪觀光人潮回暖趨勢。

參加民眾亦表示：「今年是第二次參加平溪淨山活動，兩次都收穫滿滿，來到平溪放完天燈、遊玩老街周邊景點、再來吸收天然的芬多精、淨化山林，十分療癒人心，期待這樣的活動能讓更多人看見，一起行動愛地球！」

吳雲天老師：「隨著季節變化，登山過程中，山林帶給淨山者的感受全然不同，淺山森林和高山森林各具魅力，豐富多元的生態亦令人著迷。今天很高與能與許多民眾一起參與這個健行淨山活動，不僅讓身心靈獲得滿足，更能保護到環境。這次淨山行動除了天燈殘駭外，撿到最多垃圾前三名是菸蒂、塑膠袋及飲料杯，在此也呼籲社會大眾響應減塑生活，以實際行動愛護地球，齊心維護家園的整潔。」

觀旅局長楊宗珉表示，平溪天燈節每年吸引大量的國內外觀光客前往遊玩，為了讓環境生生不息，用心規畫健行淨山活動、環保天燈回收等愛護環境的行動，致力讓環保與文化達共榮共存。