一名女網友為了孩子辭去在台積電技術員6年的工作，改應徵家附近文具店店員，沒想到文具店店長卻聘用在超商當過2年店員的年輕妹子，理由是超商店員反應較快，讓她怒喊「我不能接受，我到底輸在哪？」貼文曝光，網友說超商店員十項全能，才有辦法應付客人。

原PO昨（11）日於《爆料公社》匿名發文指出，在台積電當技術員6年，最近想多花時間照顧孩子而辭去工作，她應徵家附近一間大型文具店店員，同期面試的還有曾經在超商當過2年店員的年輕妹子。

原PO表示，面試結果是超商妹子被錄取，文具店店長向她表示，因為超商店員的反應都比較快，她無法接受，直言「這理由我吞不下去，在台積電工作也不算輕鬆，我到底輸在哪？這根本是歧視啊！」

貼文曝光，網友紛紛留言，「因為超商店員十項全能，是我也用有超商經歷的」、「超商處理人腦，台積處理電腦，處理問題的邏輯上會不同」、「服務業的應對方式跟製造業不一樣」、「別把台積電想得多了不起」、「跟台積電沒關係，做過超商有接觸過客人的經驗，比較能處理不同的問題」。