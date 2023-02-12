從照片中可見，現場椅子被打翻、地上散落酒瓶還有血漬痕跡，一片狼籍。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

桃園市八德區來福星餐廳日前發生一起鬥毆事件，某板模工程公司舉辦聯合春酒，2名男子在幾杯黃湯下肚後起爭執，一言不合下便拿起酒瓶互毆，雙方的親友也加入戰局形成大混戰。八德警分局接獲報案後，立即啟動快打，將參與鬥毆的6人依妨害秩序及傷害罪嫌移請桃園地檢偵辦。

八德警分局大安所副所長林嘉衡表示，板模工程公司於10日晚間21時37分在來福星餐廳舉辦聯合春酒，席間29歲的楊姓男子與21歲的高姓男子酒後起口角，一言不合便以酒瓶互毆，雙方家人也參與毆打。從照片中可見，現場椅子被打翻、地上散落酒瓶還有血漬痕跡，一片狼籍。

警方接獲報案後立即啟動快打，救護人員趕抵現場先將受傷高男送醫救護，救治後已無礙，其他参與鬥毆楊男等5人帶回所偵辦，全案依妨害秩序及傷害罪嫌移請桃園地檢偵辦。

警方呼籲，民眾如遇到爭端應理性處理，警方將嚴正執法，任何不法事證都將依法處理，不容許任何暴力事件發生，以維護社會治安。

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