國民黨主席朱立倫12日下午出席屏東縣黨部新春團拜，期間，屏東議長周典論拱朱選總統。（謝佳潾攝）

國民黨主席朱立倫12日下午出席屏東縣黨部新春團拜，期間，屏東議長周典論拱朱選總統。（謝佳潾攝）

國民黨主席朱立倫12日下午出席屏東縣黨部新春團拜，期間，屏東議長周典論拱朱選總統，周說，朱的學經歷完整，又在國民黨最低迷的時候接下主席，讓黨員看到希望，由朱來當總統剛剛好，對此，朱回應，會無私無我與黨一致提出最好、最強的候選人。

國民黨屏東縣黨部12日下午舉行新春團拜，黨主席朱立倫也蒞臨現場，期間，屏東議長周典論說，感謝大家在主席選舉時，大家同心協力支持朱立倫當主席，當時在選主席的時候，是國民黨最低迷的時候，很多人都說國民黨永遠都沒機會了，但他一直認為，唯有朱立倫當主席，國民黨才有希望，也才有信心在2024年贏回大局。

周典論說，從國民黨的中生代來看，朱立倫年紀輕輕就當桃園縣長、台北縣長、立委、行政院副院長，朱的學經歷不用多說，來當總統剛剛好，2、3年前他就鼓勵朱出來選總統，但朱都說，「我們要無私無我，成功不用在我」，不過他認為不管是不是朱、都是朱，因為朱是主席。

周典論強調，去年選舉，國民黨選得很好，但不代表未來就會很好，所以他們希望朱立倫可以當總統候選人，而民調這個東西很奇怪，他很擔憂，民進黨會不會用民調操控希望的對手出現。

對於周典論的力挺，朱立倫說，謝謝每位好朋友支持他，他會跟國民黨一起努力贏回2024，會無私無我團結一致提出最好、最強的候選人，把總統與立委都贏回來。

此外，他還提到，待3月4日南投立委補選後，會針對明年立委人選討論相關辦法，就屏東2個選區會提出最好、最適當的候選人，目前最重要的就是，團結所有國民黨與非綠朋友的支持。