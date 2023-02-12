黃珊珊簽書會，許多支持者到場力挺。（洪靖宜攝）

前台北市副市長黃珊珊今日到高雄舉辦感恩巡迴暨簽書分享會，現場除了分享自己故事，她也談到自己的「下一步」，強調大選沒有人可以置身事外。現場也開放支持者提問，有粉絲直接要她4年後選高雄市長，她則回應：「選舉不是我可以決定，我會持續關心這個國家，這個土地！」

台北市前副市長黃珊珊12日到高雄舉辦簽書書分享會，會選在高雄為選後首場簽書會，她說，因為在高雄鳳山長大，高雄是她的家，自己常常到高雄。會中，她也分享人生故事，也不斷以自身經驗鼓勵在場支持者，甚至她也自己談到「下一步」，但她認為人生不只有選舉，要做對國家社會有意義的事，只談誰配誰，這很無聊。

現場開放支持者提問，有人直接公開喊話，要她4年後選高雄市長，黃珊珊則笑著謝謝支持者肯定，但她說：「高雄是我的家鄉，高雄只有一個缺點很熱，選舉不是我可以決定，我會持續關心這個國家這個土地，不管到哪都跟大家一樣，不能漠然，必須要投入，必須要反抗不公不義的事。」

會後受訪時，黃珊珊被問到學姊黃瀞瑩日前接受訪問時，表示柯文哲態度已朝思考「如何對台灣更好」，甚至不排除與他人合作，黃珊珊則說：「學姊專訪我沒有看內容，現在就是全力柯文哲參選總統」，至於自己的下一步，如何做對國家社會有意義的事，是否可能參與大選，她則回應：「任何人不可能置身事外，明年這場大選大家都不會缺席，我也一樣，全民都得參與。」

而媒體再問，柯文哲當副手的機會高嗎？黃珊珊說：「做對國家有利的事不限於任何位置，重點是宣揚怎樣理念，不是政治分配、分贓」；至於柯文哲參選總統，誰會是副手人選？黃又再次回應：「對國家有利的事，任何人都不能置身事外」