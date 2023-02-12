台灣美食、小吃選擇多樣，尤其是小籠包、鍋貼、水餃、肉圓等包餡食物更是愛不釋手，不過營養師李婉萍提醒，裡面噴汁的絞肉其實膽固醇爆表，熱量、油量超級高，其中熱量第一名的鍋貼，10顆就753大卡、7茶匙油吃下肚，小籠包、水餃油量也超高，有6茶匙油，吃10顆超過500大卡。

李婉萍日前在臉書指出，包餡食物中膽固醇、熱量、含油量最高的是鍋貼，用油煎更是油上加油，第二、三名依序是小籠包、水餃，因為內餡油要夠多，才有噴汁效果，也是爆油食物，第四、五名是胡椒餅和肉包，一顆熱量超過一碗飯，減肥者要注意。至於排第六的「鮮肉大餛飩湯」，一般人認為清淡吃了能瘦，其實等於一口氣喝下5茶匙油。

另外，膽固醇和熱量排第七的是肉圓，一顆熱量逼近一碗飯，吃兩顆熱量馬上破600大卡。第八名燒賣吃起來不油不膩，有時吃5顆當配菜，不控制也會變爆油地雷。第九名水煎包早餐來一顆等於一大早攝取太多油脂，也會增加內臟肥胖。

但李婉萍表示，也不是都不可以吃包餡食物，減重時可以一周吃一次，控制熱量在500卡以內，以下為9種常見「包餡食物」的熱量、油量排行：

鍋貼（10顆246g）：753卡/7茶匙油

小籠包（8顆224g）：520卡/6茶匙油

水餃（10顆262g）：500卡/6茶匙油

鮮肉大餛飩湯（8顆264g）：400卡/5茶匙油

胡椒餅（1個167g）：333卡/3.5茶匙油

肉包（1個113g）：305卡/3.5茶匙油

肉圓（1個130g）：250卡/1.5茶匙油

燒賣（5顆125g）：225卡/2茶匙油

水煎包（1個78g）：165卡/2茶匙油