新竹市長高虹安昨與多名議員赴南寮運動公園勘查足球場，事後新聞稿提到「南寮足球場造價超過9800萬」，遭民進黨籍市議員劉康彥批評，9800萬元並非單指足球場，批評高造成錯誤討論風向。對此，媒體人黃揚明酸問，劉康彥「連閱讀能力都不夠？」也直言，想在地方學習監督的民進黨「還學得不像樣」。

針對劉康彥的批評，高虹安昨（11）日回應，9800萬確實是指整座南寮運動公園的工程經費，而對於劉指她「帶風向」，高則強調，新聞稿都是呈現事實，當天邀請議員們來參加，各黨各派議員，包括綠營議員劉彥伶，也親自到場關心足球場狀況，且當天許多議員都有發表建議，她並沒有帶風向，也如實傳達議員們關心的改善事項。

黃揚明今在政論節目《新聞大白話》直言，民進黨在新竹市「逢安必反」的行為相當過份，他指出，新竹市政府並沒有帶風向去說9800萬單指足球場，其強調的是「蓋公園花了那麼多錢，足球場的品質卻那麼差」，黃並狠酸，劉康彥「連閱讀能力都不夠嗎？」

黃揚明指出，高虹安市府現在做的，是發現並改善前市長林智堅任內沒做好的事，並認為，這些在「林執政時當護航的執政黨議員，現在只會挑細小毛病」的民進黨議員，也需要為監督不利，而付出一定責任。黃揚明也狠酸，這整起事件就是看出，民進黨現在在地方想學習監督，但還學得不像樣。