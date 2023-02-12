民代為民服務無極限，搭上西洋情人節風潮，民進黨立委莊競程將於2月14日下午，在北區一中商圈，分發經過月老加持的紅線，以及象徵甜蜜的巧克力給逛街民眾，祝福市民朋友情人節快樂，更盼單身男女能結好緣、增產報國。

莊競程14日下午5點30分，將攜民進黨籍市議員曾朝榮、陳俞融、謝家宜到北區一中商圈的「愛廣場」前，親手分發經過月老加持的限量紅線，以及象徵甜蜜的巧克力給逛街民眾，藉此行動祝服市民朋友有情人終成眷屬。

此外，14日情人節當天，位於北屯路275-2號莊競程服務處將在上午10點將舉行開工祈福儀式，由於土耳其南部在當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，造成土耳其與敘利亞兩國重大傷亡，莊競程等人先為罹難者默哀一分鐘，並手持清香，虔誠祈求國泰民安、順利完成民眾陳情案件，解決民眾不便。

莊競程表示，台灣許多年輕人抱持不結婚、不生小孩，導致少子化問題愈形嚴重，要解決國家少子化問題，第一個重點就是要有好的姻緣，為了促成好姻緣，他與市議員曾朝榮提供經姻緣之神月老星君加持保佑的姻緣線，免費送給民眾。

莊競程希望還沒有結婚的民眾，不要錯過良緣，有更多幸福的姻緣促成，少子化的問題才有機會逆轉。他在立法院也會持續來爭取更多的津貼補助，讓爸爸媽媽生小孩之後可以減少他們的負擔。

另，莊競程服務處開工祈福活動，志工準備約20公斤數量由糯米製作成的「麻糬」並配上一包花生粉，分送給前來的民眾。莊競程指出，吃麻糬，取「麻糬」的「麻吉」諧音，希望吃麻糬、黏踢踢，更凝聚彼此距離，配上花生粉，象徵有好事發生。