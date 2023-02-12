沙鹿區公所後方公有網球場圍籬倒塌，台中市府運動局重建後1月重新開放，但民眾抱怨沒有設置帆布，海線風大無法打球。（陳淑娥攝）

台中市沙鹿區公所後方公有網球場圍籬倒塌，台中市府運動局重建後1月重新開放，但民眾反映圍籬未加設帆布，海線風大，根本無法使用，並建議設置夜間照明。運動局表示，目前圍籬還在保固期，禁止民眾自行加設帆布，至於夜間照明，基於經費考量，以往均是海線各球場巡檢後統一改善。

民眾指出，沙鹿網球場靠近國稅局一側圍籬，去年暑假被風吹倒，運動局將兩區共4座球場封閉整修，直到今年1月才重新開放。由於左側靠近國稅局球場的圍籬禁止設置帆布，因海線風大，一樣無法打球，民眾只能集中在右側有設帆布的兩座球場打球。

現場球友反映，市府重建不知為何沒有考慮改設混凝土牆，以解決風阻問題，且目前因燈具不足，打球時後方看不太清楚，建議加強沙鹿網球場的夜間照明。

台中市府運動局長李昱叡表示，因民眾在圍籬擅自加設帆布，造成受風面及風阻加大，圍籬才倒塌，因鋼筋設置的圍籬有其韌性，若改為混凝土牆受風面更大，若倒塌更危險；由於重建的圍籬目前還在保固期，要了解廠商施工有無問題，因此禁止私設帆布，保固期過後會考量是否及如何設置帆布，以減少風力的影響，受風面又不會太大。

李昱叡表示，因台中市球場逾上百座，照明改善需出動高空作業車，每趟都要上萬元起跳，基於維修經費考量，運動局經巡發現海線地區球場照明皆耗弱，才會一次出動高空作業車進行改善作業，因為加設燈具還要考量配電設計，以免跳電，運動局會事先設計再施工改善。