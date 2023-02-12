斗六市公所為號召斗六市民節能減碳，把節電宣導置入宮廟活動，圖為小朋友回答節電問題。（斗六市公所提供）

台電公司去年選拔節電績優行政區，斗六市住家6月至9月共節省493萬4684度，節電率達20.25％，相當於1360戶住家一整年的用電。斗六市公所12日再於斗六市太平老街的福德宮前舉行節電宣導以及Q版土地公公仔彩繪，效果相當好。

斗六市公所為號召斗六市民節能減碳，去年推動「節電愛麗絲」計畫，在垃圾車收集垃圾時播放節電宣導廣播，讓大街小巷都能聽到節電小撇步。斗六市今年是第二年蟬聯雲林縣節電冠軍的行政區。

台電雲林區處表示，2013年起持續舉辦節電活動，2023年總節電量預計達18億度，較前一年節電量成長近2成，創下近5年節電總量新高；斗六市民去年夏天節電493萬4684度，相當於1360戶住家一整年用電。

台電雲林區處說，每節省1度電，即可自登錄日起電費獲得0.6元的節電獎勵金，每期獎勵金從84元起跳，一年6期電費單，只要每期都節省1度電以上，至少會有504元獎勵金，隨手關燈、汰換節能家電可以省荷包，兼顧環保愛地球。

斗六市公所12日結合斗六市斗六市宮廟慶典舉辦節電宣導，更貼近民眾生活應用，首場在太平老街福德宮舉行，Q版神明公仔彩繪前後都有節電問答，宣導正確使用能源資訊，還有社區表演及免費自助餐，民眾有吃有玩都很投入。

市長林聖爵表示，選在福德正神聖誕前舉行節能理念宣導，更具虔誠與祝福意涵，未來也會持續把在宮廟活動宣傳節電理念，把節能推廣更深入市民生活。