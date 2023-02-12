土耳其南部規模7.8百年強震奪走土國、敘利亞超過2.8萬人性命，近日網路上瘋傳1月西北部布爾薩省（Bursa）上空出現的巨大艷紅色「鮑魚狀漩渦」可能是世紀強震凶兆，對此，專家砲轟「荒謬」，強調民眾目擊的「鮑魚漩渦」只是一種莢狀雲。

1月19日清晨，土耳其西北方布爾薩省（Bursa）上空突然出現宛如「幽浮」、「鮑魚狀漩渦」的巨大雲朵。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，土耳其西北部省份布爾薩省居民1月19日早晨突然在天空中目擊一顆焰紅色、宛如「鮑魚漩渦」的巨大雲朵，而且似乎在空中靜止不動，這個畫面馬上在網路上發酵，不少網友驚呼，以為看到「幽浮」、「飛碟」，也有人形容，巨大雲朵像極了女性的生殖器。當時「鮑魚漩渦」雲朵的畫面也吸引如美國《華盛頓郵報》（Washington Post）、土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）等專文報導。

土耳其6日一連發生芮氏規模7.8、7.5百年強震後，近期網路上有不少人稱，兩起事件恐有關聯，「鮑魚漩渦」雲朵恐怕是地震前兆。例如，美國社群網站Reddit及臉書上都有貼文指出，兩起事件不是巧合，甚至結合了當天天空照片與卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）震後建築物倒塌的畫面。

不過路透社11日引述多名專家進行事實查核，強調布爾薩省的「鮑魚漩渦」雲與世紀強震絕無關聯。

1月19日清晨，土耳其西北方布爾薩省（Bursa）上空突然出現靜止不動、宛如「幽浮」、「鮑魚狀漩渦」的巨大雲朵。

報導指出，布爾薩省上空出現「鮑魚漩渦」實際上就是一種「莢狀雲」（Lenticular cloud），美國國家公園管理局（National Park Service）解釋，莢狀雲是由山區環境中穩定的潮濕氣團及強風形成。

美國康乃爾大學（Cornell University）地球與大氣科學系高級講師維索基（Mark Wysocki）表示，莢狀雲主要是空氣與山脈自然交互作用的產物，地震則是地殼的自然活動，兩者之間沒有關聯，也沒有因果關係。

美國華盛頓大學（University of Washington）地球與太空科學系教授托賓（Harold Tobin）表示，雲與地震之間「沒有科學關聯」，他強調，此次地震震央位在土國東南方的卡拉曼馬拉斯省，與西北方的布爾薩省相距1000公里遠，砲轟網路說法「荒謬」。

2013年美國科羅拉多州也出現類似幽浮的莢狀雲。

華盛頓大學大氣科學教授杜蘭（Dale R. Durran）以2013年美國科羅拉多州也出現類似幽浮的莢狀雲為例，強調後續當地並沒有發生地震。