女星王思佳的媽媽布蘭妮日前上中天綜合台《小明星大跟班》，透露與女兒常因育兒觀念不同起爭執，指控王思佳坐月子都穿短袖吹冷氣，也不給孫女穿衣服，說孫女怕熱會起疹子，所以只讓她裸上穿尿布，「我每次去她那邊都講到掉眼淚，為了這件事，我們吵了好幾個月，後來我有一陣子都沒去看她。」

布蘭妮分享自己的教育方式，表示不會讓小孩為所欲為，「像思佳以前動不動就說要去外面跟同學讀書，我說妳是孤兒嗎？不能在家讀書嗎？狐群狗黨湊在一起能幹得出什麼事？妳媽媽年輕的時候什麼事都做過，所以妳要幹嘛，媽媽都知道，我還故意把她衣服拿不同套，她很愛面子就不出去了。」

主持人吳宗憲則好奇：「那像思佳跟人家吵這麼兇，妳會講她嗎？」布蘭妮笑答：「我也加入戰場。」但她還是提醒身教的重要性，「父母不要因為你的一時疏忽，給小孩造成一輩子的遺憾，我就曾經看過一個媽媽在玩手機、小孩在吃貢丸，那小孩腳一蹬，竹籤插到嘴巴裡，血用噴的。」《小明星大跟班》每周一至周五晚間10在中天綜合台播出。