「沒人能從男友的手機裡走出來！」一名女網友偷翻男友手機，發現男友用推特（Twitter）傳訊息給其他女生說「約嗎，我也在XX縣欸，換照嗎？」男友還不斷在錢包裡偷放保險套，讓她崩潰發文說「沒想到平常看似那麼愛我的他，背地裡是這樣搞」，文章曝光網友紛紛留言勸直接分手。

該女網友在Dcard發文，她的男友先前就曾因偷使用交友軟體被發現，後來男友真的都沒有再玩軟體，雙方的手機密碼也設成彼此生日，她也因此相信男友一陣子，但日前她突然偷翻對方手機，竟發現男友在推特（Twitter）傳訊息給其他女生說「約嗎，我也在XX縣欸，換照嗎？」她才驚覺男生使用推特不只是為了看色情影片。

該女網友說，男友傳訊息給陌生女子，但對方都沒有回應，因此都沒成功，她近日又發現男友在錢包偷放保險套，Instagram上也有很多曖昧不清的對話，她說平時都是男友對她很黏，崩潰稱「沒想到平常看似那麼愛我的他背地裡是這樣搞」。

其他網友留言「傷害妳的人是因為他不怕失去妳」、「往好處想，至少你現在發現已經即時止損了啦！拍拍你，希望你趕快振作起來」、「趕快放手吧，不要為難自己了，愛一個人不需要這麼累」、「其實不是沒有人能從男友手機走出來，而且那個人本來就有問題」、「還好一年的時候就發現了」。