周二（2/14）就是西洋情人節，不少人都十分關心自己的戀愛運，命理網站《靈匣網》分享，牡羊座、金牛座、天蠍座、獅子座和雙子座今年的桃花運非常旺，其中牡羊有機會和舊情人復合，金牛默默付出終於有收穫，天蠍容易閃婚，獅子學會和另一半的溝通方法，雙子則能認識人生中的貴人。

▎牡羊座

2023上半年，大吉星木星停留在牡羊座的本命宮，桃花運非常旺，想要脫單的人不妨多去參加社交場合，認識一些新朋友，會有很多人對你產生好感，一定要把握好時機。下半年牡羊座的感情穩定，更有進一步發展的可能；和戀人分手的牡羊座，如果還不想放手，可以趁這段時間勇敢一次，有復合的機會，經歷過分手，雙方也變得更成熟、意識到自身的問題，重新開始肯定會有不一樣的結局。

▎金牛座

在木星的幫助下，2023年金牛座的桃花開在下半年，較為沉寂的上半年則多在充實自己，提升氣質與涵養，到了下半年自然就成為人群中最耀眼的存在，也增加了吸引異性的機會。在這一整年，金牛座能結識各式各樣的人，有許多人因為你的改變心動，或察覺到你一直以來的默默付出，能和心儀許久的人在一起；有伴者也能讓對方越來越有安全感，今年更是適合步入禮堂的一年。

▎天蠍座

2023年木星落在天蠍座的婚姻宮，單身者光是坐著不動就能吸引桃花，且很容易遇到正緣，對方條件相當不錯，兩人看起來十分速配，情感發展也非常順利，無論雙方的家長或朋友都很支持這段感情，兩人甚至有閃婚的機會。有伴的天蠍座也不用擔心，和另一半的矛盾紛爭都能很快解開，並且每一次溝通之後，你們都會越愛彼此。

▎獅子座

獅子座個性較強勢，挑選伴侶時也較為慎重，往往會和同樣有能力的對象交往，不過雙方都是不服輸的個性，相處時可能會有較多的摩擦；到了2023年，獅子座學會溝通，緩解許多戀人間的矛盾。單身者的桃花運也很不錯，在木星的影響下，有機會與戀人修成正果，甚至有閃婚、奉子成婚的可能，但你的下半年的運氣明顯比上半年好，建議不要操之過急。

▎雙子座

雙子座在2023年社交圈會有很大的改變，在社交場合中會認識許多各行各業的新朋友，不但有脫單的機會，還能從中得到工作和投資經驗，有很大的機率能遇到人生中的貴人。此外今年雙子座受到土星影響，氣質和想法都會產生很大的轉變，整個人散發出不同的光芒，但還是要注意避開爛桃花，以防影響正緣；有伴者也能在你的改變之下，感情更加甜蜜。