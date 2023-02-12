台東市郊的太平溪周邊有4大毒蛇出沒，圖為雨傘節 。（民眾提供）

台東市郊的太平溪周邊有4大毒蛇出沒，圖為眼鏡蛇。（民眾提供）

台東市郊的太平溪周邊有4大毒蛇出沒，圖為龜殼花。（民眾提供）

台東市近郊的太平溪人工溼地及河堤，常有民眾散步、運動，根據現場工作人員觀察，，在太平溪周邊記錄過鎖鍊蛇、眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節等4大毒蛇，台灣6大毒蛇中，這裡就有4種，提醒民眾不要進入草叢內，以免遭蛇吻，也呼籲勿亂丟食物殘渣，造成生態環境的危害。

台東縣政府在太平溪左岸設置人工溼地，以自然工法處理家庭汙水，並設有步道及停車場，成為民眾運動、散步的好地方。

執行整治工作的人員表示，太平溪兩岸除了鎖鍊蛇數量多以外，還曾記錄到眼鏡蛇、龜殼花、雨傘節，台灣6大毒蛇中，當地就有4大，還曾目擊眼鏡蛇要吞食鎖鍊蛇，因為受到干擾，只好放掉到口的食物，改追人；另外也記錄到臭青公、南蛇、盲蛇等無毒蛇類。

工作人員提醒，為了避免遭蛇吻，盡量在走在步道上，不要走進草叢裡；此外，他也發現，太平溪左岸靠近馬偕醫院的停車場，常發現民眾隨意丟棄吃剩的食物，引來老鼠覓食，有了老鼠，蛇類也跟著來，造成不良的生態循環。

「垃圾實在多到恐怖，這幾天就清出10公斤」，他說，人工溼地的管理維護很辛苦，為了提供民眾安全的休憩空間，除了呼籲大家不要進入草地以外，也拜託也不要亂丟垃圾，增加工作人員的辛勞。

國內蛇類專家杜銘章表示，當地可能有食物來源，也方便躲藏，因此會吸引蛇類棲息，進入草叢區如果太莽撞，可能會踩到蛇或被蛇咬，所以還是小心較好，但也不必過度緊張，呼籲民眾把常見的毒蛇認好，對自己安全有保障，萬一遭蛇吻，保持鎮定，確認是被哪種毒蛇咬到，再到醫院打血清。