台鐵苗栗火車站東站外牆，去年10月因為颱風侵襲，整片外牆遭吹掀掉落，僅剩「苗」1個字、情況悽慘，事發迄今近4個月仍未修復，引起地方關心重要門面何時能夠復原。苗栗車站指出，外牆將全數拆除翻修，2月6日已上網公告招標，預估工期需120天，最快6、7月前就能完成汰舊換新。

苗栗火車站早期改建為跨站式車站，並在2012年10月啟用，標榜綠建築設計，強調大片採光、通風，讓空氣可以自然流通，但強調綠建築的車站，啟用以來多次被抱怨每逢夏季，因為站內沒有裝冷氣，讓候車民眾酷暑難耐，引起抱怨連連。

去年暑假又因為太熱被投訴抱怨，事隔2個月後，又發生意外，受到尼莎颱風外圍環影響，去年10月18日凌晨3點多，約150平方公尺的矽酸鈣板與保麗龍材質的車站東站外牆，承受不住強風吹襲，整片掉落下來，所幸沒有造成遊客受傷。

事發至今快4個月，損壞的外牆仍未修復，原先「苗栗火車站」的字樣，也只剩下「苗」1個字，並且牆面骨架外露，地方都認為火車站是苗栗市重要門面之一，但不論是在地人還是遊客，只要看到如此殘破外觀，實在讓人感到漏氣。

台鐵苗栗站長吳兆迪表示，修復工程是由鐵路局工務段主導，目前預算已編列到位，修復經費約300多萬元，為避免色差，外牆將全面拆除翻新，工程已招標，順利的話月底前開標發包，工程時間約4個月，預估今年7月前能改善完畢。