范少勳化身一日店長，吸引許多粉絲圍觀。（黃世麒攝）

范少勳12日出席汽車品牌活動，聊到車子，他是極度愛車人士，即使是女朋友也不能在車上吃東西，有次他的女友買手搖飲料上車，因為杯子大小跟車上的飲料架不密合，開車時飲料杯會搖搖晃晃，他竟然就因此受不了，叫女方整路用手拿著飲料杯。

愛車的范少勳，甚至還幫車取名字，因為他的座駕是某品牌系列第8代，就取名「小8」，形容自己呵護車子就像呵護女朋友一樣。他還說自己算是小資族，不會一直送車去保養，多會親手洗車、打蠟，趁洗車時自己做保養，十分愛惜車子，特別的是，他會請乘客下車解安全帶要慢慢收回，不能一次彈回去，就怕安全帶頭敲到車。

同時范少勳也不否認自己有「路怒症」，最容易對轉彎不打方向燈的駕駛發飆，也曾下車跟對方駕駛理論，好險那次沒被別人認出來。另像他以前騎機車被汽車擠到，就會騎到對方前面回頭瞪汽車駕駛，所以現在自己開車，車上都會放輕音樂，降低自己發脾氣的機率。

說到聲音敏感度，日前隋棠一家爆出跟樓下鄰居因噪音一事對簿公堂，范少勳表示，他現在住處樓上的鄰居就有小孩，不過自己挺喜歡小朋友，對小孩的包容度很大，而且他喜歡手作，有時也會敲敲打打、鋸木頭等，「鄰居生活要互相，其實最難買的是鄰居。」