明星後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）經由重磅交易來到爵士，傳出雙方有意展開合作，根據《ESPN》爆料天王沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，爵士已經與韋斯布魯克完成首次會面，而韋少將花時間思考自己的下一步，預計他會在全明星周期間決定下家。

爵士執行長安吉（Danny Ainge）、總教練哈迪（Will Hardy）有意留下韋斯布魯克，不過因為爵士仍屬重建隊伍，球團也明確表示會讓年輕球員排在出場第一順位，替他們找到穩定的出賽空間，因此並無法對韋斯布魯克保證他的上場時間以及角色定位。

如此一來，最大的可能性就是韋斯布魯克與爵士買斷合約，根據此前報導，公牛、快艇及熱火對韋少表達極大興趣。以總教練多諾凡（Billy Donovan）為首的公牛教練團，過去在雷霆曾與韋斯布魯克共事一段時間，沃納洛斯基也認為公牛是爭奪韋少的領跑者，他的到來將替板凳席帶來活力。

保羅喬治（Paul George）更是公開向韋少喊話，認為以他的能力絕對可以適應球隊，並能在快艇陣中盡情做自己。而過去在雷霆時代，熱火就曾傳出極力追求韋少的消息，有望攜手吉米巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）再次組成南灘三巨頭。