近期受禽流感與寒流衝擊加上產地缺雞，讓生產成本不斷上漲，台北市蛋商公會和蛋農討論後拍板，明起雞蛋每台斤調漲2元。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信12日表示，由於雞蛋價格從去年起開始上漲，台北市營養午餐已減少全蛋出現次數，開學後也會延續過去做法。

陳明信說明，基本薪資從前年至今已調整過2次，所有人事、原物料本就會隨之上漲，營養午餐用到的農牧畜產品亦是如此，比如雞蛋價格從去年開始逐漸上漲，廠商當時已有祭出應對措施，使營養午餐出現全蛋次數減少，明起蛋價每台斤上漲2元，將延續過去做法。

他以國中為例說明，學生1個月約有20天吃營養午餐，每月安排4至6次蛋料理，以往孩童每月可吃到1至2次茶葉蛋或滷蛋。由於蛋價去年起攀升，菜單皆以安排搭配時蔬的蛋料理為優先，比如番茄炒蛋、洋蔥炒蛋等，也就是說，孩童不一定能在1個月內吃到1次全蛋。

陳明信說，近年來物價上漲，對業者來說是不小壓力，尤其前年1台斤的24元的雞蛋，在短短半年內上漲至40、50元不等，讓業者花了一段時間應對。不過，雞蛋去年開始呈現逐漸攀升的狀態，業者相較前年有更多時間因應，如今雞蛋要漲2元，已有措施可應對。