中國國民黨金門縣議會黨團日前召開黨團會議，會議由金門縣黨部主委吳興邦主持，並進行第8屆黨團幹部改選，洪成發獲出席議員一致支持，當選黨團書記長，將負起綜理黨團運作、政黨協調相關事項、領導黨團召集會議貫徹國民黨政策任務之責，同時也推派新科議員王國代擔任黨團副書記長，協助黨團之運作。

國民黨金門縣黨部指出，為有效凝聚議會國民黨籍議員同志之共識，增進團結力量，發揮政黨政治功能，以及順暢議事運作，提昇問政品質，監督縣政，國民黨金門縣議會第八屆黨團日前於縣黨部二樓會議室成立，並進行書記長選舉，出席的黨籍議員有副議長歐陽儀雄、議員許玉昭、許大鴻、周子傑、王國代、蔡水游、洪成發。

縣黨部表示，議會黨團的工作包括監督地方首長的施政及預決算案；充分反映地方「民之所好」與「民之所惡」事項；協助議員同志實踐競選政見諾言，經營選區、服務選民；在議會共同執行「議會黨團」的決定事項等。

國民黨團期能有效發揮黨團機制，對於縣府各項議案，及攸關金門未來發展重大事項，縣府函送議會後，由議長發交各黨團透過政黨協商及審議機制，先行向黨團作說明，獲致共識後，再行送議會審議。

新當選黨團書記長洪成，發感謝黨籍議員的愛護與支持，他表示會認真的做，做好議會黨團溝通協調的角色。縣黨部主委吳興邦也期勉黨團書記長要擔起協調聯繫工作的擔子，黨的運作要團結，要有新的氣象，大家一起共同努力。