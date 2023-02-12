苗栗白沙屯拱天宮媽祖12日凌晨展開9天8夜進香之旅，今天行經大甲區，接著進入大甲鎮上，下午15時13分，白沙屯媽祖鑾轎突然衝進大甲鎮瀾宮停駕，現場人山人海，將廟埕擠得水洩不通，約小憩20分鐘後，鑾轎於15時28分起駕，此次難得一見的「雙媽會」，讓信徒歡呼聲不斷；大甲鎮瀾宮臉書粉絲團稍早也發文稱白沙屯媽、山邊媽與大甲媽「閃亮三姐妹」相會。
苗栗白沙屯拱天宮媽祖往雲林縣北港朝天宮進香，12日凌晨起駕，早上8時許抵達台中大甲，下午進入鎮上，沿街商家設香案迎接媽祖，信徒也陸續湧現，將現場擠得水洩不通。
白沙屯媽進喔！鑾轎下午3時13分突然衝進大甲鎮瀾宮廟埕，信徒一陣歡呼，鑾轎在傳統儀式下，由轎班人員抬向鎮瀾宮，停轎鎮瀾宮大門口，由工作人員準備長板凳讓媽祖停駕。
這場難得的「雙媽會」掀起一陣高潮，廟埕更是被信徒擠得水洩不通，大甲鎮瀾宮副董鄭銘坤也現身，鑾轎約停留20多分鐘，於15時28分起駕，沿順天路續行南下，持續展開9天8夜的進香之旅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。