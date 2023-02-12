高雄餐酒館的餐點讓老饕讚不絕口。（柯宗緯翻攝）

壽山情人LOVE觀景台可以一覽城市美景。（柯宗緯翻攝）

高雄夜晚的旗津藍眼淚炫麗繽紛。（柯宗緯翻攝）

高市2月至4月共計有21場國內外大咖藝人開唱，將吸引逾40萬歌迷訪高，初估至少帶來7.5億元產值。高市府觀光局盤點資源，推出「越夜越好玩」的好玩卡產品，也推薦60間知名酒吧、餐酒館及超過100間老味店家、絕美夜間景點等，搶攻夜經濟商機。

高雄成為今年最夯演唱會聖地，國內外知名大咖雲集，今年2月到4月包括西城男孩、新好男孩及Black Pink、張惠妹、五月天等，預料吸引逾40萬歌迷，其中一半來自外地。

繼日前高雄市長陳其邁宣布，推出「加食延暢」加碼續攤夜經濟，憑演唱會票根，可獲餐飲招待等優惠後。觀光局今（12）日也宣布，迎接數萬粉絲朝聖及228連假到來，特別推廣高雄夜間觀光。

觀光局局長高閔琳表示，高雄夜太美，而且越夜越美麗、越夜越好玩，除有入選全台10大夜景的壽山情人LOVE觀景台、高雄燈塔、旗津星空隧道、旗津藍眼淚步道、高雄流行音樂中心等高人氣打卡點。

至於美食佳餚，高閔琳指出，觀光局特別精選特色酒肆及夜間咖啡廳，涵蓋高市13區共60家高雄各地的特色酒肆，從餐酒館、日式燒肉、Speakeasy酒吧、居酒屋等，還有數家深夜咖啡廳，含括華麗、幽雅、輕奢等各式主題，快來高雄享受微醺的雄式浪漫！

觀光局提到，這次還特別推出「高人指點微醺地圖」，指引喜愛港都夜魅力的民眾，探訪60家隱身於高雄各地的特色酒吧，歡迎全國民眾來高雄安排一場放鬆微醺之旅，包括知名老店及神祕新基地。

觀光局也推薦遊客可安排觀賞「光之塔獻禮」及「曹公光圳」等，即起展至2月28日止，歡迎大家來體驗在地小而美的光之展演，參加完演場會、逛完燈展或賞完夜景，再到特色餐酒館或咖啡廳小酌一番，發掘高雄夜間旅遊新魅力。

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