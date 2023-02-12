新疆女神迪麗熱巴人紅是非多，最近跟大陸一線男星黃景瑜傳緋聞，接連爆出男方為她跟前妻王雨馨分開、迪麗熱巴懷孕密婚等傳言，大陸狗仔推測預產期10月，還恭喜黃景瑜「升級成功」，被迪麗熱巴、黃景瑜發聲明駁斥。昨（11日）深夜，王雨馨用一句話替迪麗熱巴解危。

迪麗熱巴陷入感情風波後，黃景瑜2任舊愛的發文登上微博熱搜，張藝上先PO：「5+3是多少？53啊！」王雨馨再寫道：「8減5等於3。8855真可愛」由於8疑暗指迪麗熱巴，3像是小三的諧音，導致迪麗熱巴被影射成小三，引發網友熱議。

昨（11日）深夜1點多，王雨馨PO文聲援迪麗熱巴：「熱8挺可愛的，別瞎編了！」讓迪麗熱巴擺脫小三的臭名，也證明她並未介入黃景瑜的感情。底下有網友留言：「你也是個很可愛的女孩，讓過去過去吧。」被王雨馨用一個愛心符號回覆。

王雨馨替迪麗熱巴說話，盼望外界勿繼續造謠。（圖／微博@Bonnie_52229）

黃景瑜因BL網路劇《上癮》走紅後，被爆料早已是人夫、人父，對象是畫家王雨馨，還傳出黃景瑜因家暴導致離婚。對此，黃景瑜工作室當時發聲明坦承：「黃景瑜先生與王雨馨女士已和平分手」但否認家暴傳言，嚴正警告造謠者勿散播不實消息。

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