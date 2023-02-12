佛光山13日將舉行「星雲大師圓寂讚頌典禮」，對岸欲組團前來弔唁，但部份人士因現職官員身份未獲准入境，國台辦控「由於民進黨當局阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台」。孫文學校總校長張亞中直言，很遺憾蔡英文總統又錯失一個能夠改善兩岸關係的機會。

張亞中今在凱道前舉辦的反布雷活動受訪時表示，星雲大師的往生是兩岸共同的傷痛，大陸很多人於公於私都希望能來台灣弔唁星雲大師，而現在兩岸關係不好，但很多大陸人想來，若民進黨政府願意改善兩岸關係來講，這何嘗不是一個好的機會？

張亞中指出，例如以前曾任國家宗教事務局局長葉小文，他也是大師弟子，這次要來台灣就被拒絕，而大陸弔唁團被拒絕，傳達一個不好的訊息，因為面對一個兩岸都很敬重的大師，明天又有頌讚典禮，若兩岸人民能夠共同來哀悼、紀念，對兩岸關係的發展絕對是一個好的事情，他覺得非常遺憾，蔡英文又錯失一個能夠改善兩岸的一個機會。