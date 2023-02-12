桃園燈會今閉幕12天展期逾110萬人次參觀，19組燈組由各單位認養活化。(呂筱蟬攝)

桃園燈會今閉幕12天展期逾110萬人次參觀，19組燈組由各單位認養活化。(呂筱蟬攝)

2023桃園燈會今天晚上舉辦閉幕式，展期12天創下超過110萬人次參觀，讓楊梅富岡小鎮越夜越美麗更帶動周邊商圈商機，燈會閉幕後，19組燈組及燈材將由富岡火車站、桃園市風景區管理處及地方單位保留活化利用，桃園市觀光旅遊局也感謝各單位踴躍認養，透過燈組的活化，為桃園各地增添不同的風采，延續燈會觀光宣傳效益。

桃園市觀旅局長周柏吟說，今年桃園燈會每天湧入爆滿的人潮，帶動富岡鐵道小鎮觀光，這也是新冠肺炎疫情趨緩後桃園市第一個大型活動，看到民眾延續春節出遊的熱潮遊覽燈會，雖然活動前幾天下雨，造成部分場地有泥濘狀況，在地居民也很熱心協助維護場地，另外眾多人潮帶來的垃圾爆量，也由居民和攤商協助分類處理，整個活動包含警察、志工等許多人的幫忙，才能順利圓滿落幕。

活動閉幕之後，19組燈組及燈材分別由不同單位認養繼續活化展覽，其中，位在富岡火車站內月台上的「嬉遊兔」將由台鐵局現地典藏，延續站內候車座位區的童趣氛圍，讓旅客一到富岡就有嬉遊兔的歡迎。「繁星光廊」、「如魚得水」及4隻可愛的「迎賓富兔」，則由桃園市風管處移至市定風景區內，豐富桃園夜間觀光環境。另外像「玉兔望月」、主燈台上的小兔子及部分燈材也獲地方踴躍認養，將移至溪洲旅遊服務區等地。在地最具特色的客家特色燈組，則由客家事務局研議現地保存。