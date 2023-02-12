駕駛恍神撞上左側轎車，左車身一度翹起，「硬騎」上對方車身，接著又往前行駛一段距離後突衝向路邊機車格，一連撞倒13輛機車。（翻攝畫面）

新北市三峽一名歲駕駛今（12日）早6時許行駛中疑似恍神撞上左側轎車，左車身一度翹起「硬騎」上對方車身，接著又往前行駛一段距離後突衝向路邊機車格，一連撞倒13輛機車，所幸最後無人傷亡，驚悚路口監視器畫面曝光，警方將陸續調查肇事原因、釐清責任。