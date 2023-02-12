怎麼開的！三峽男「硬上」左車後連撞13車 驚悚畫面曝光 16:562023/02/12 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駕駛恍神撞上左側轎車，左車身一度翹起，「硬騎」上對方車身，接著又往前行駛一段距離後突衝向路邊機車格，一連撞倒13輛機車。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駕駛恍神撞上左側轎車，左車身一度翹起，「硬騎」上對方車身，接著又往前行駛一段距離後突衝向路邊機車格，一連撞倒13輛機車。（翻攝畫面） 訂閱影音： 中時新聞網 新北市三峽一名歲駕駛今（12日）早6時許行駛中疑似恍神撞上左側轎車，左車身一度翹起「硬騎」上對方車身，接著又往前行駛一段距離後突衝向路邊機車格，一連撞倒13輛機車，所幸最後無人傷亡，驚悚路口監視器畫面曝光，警方將陸續調查肇事原因、釐清責任。 驚悚瞬間曝！萬華小客車撞公車再撞機車 73歲騎士遭輾斃 《金融》微型電動二輪車掛牌上路 新車須投保3年期強制險 她推嬰兒車上北捷「壓到男大生腳」 遭爆打滿身傷 #13 #車身 #三峽男 #硬上 #左車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開車用手機跟老婆吵架 分心自撞竟撞出「毒品」下場慘了 13:082023/02/12 社會 PLG》豪神降臨！林書豪21分13助攻 鋼鐵人擊退夢想家止敗 15:382023/02/12 體育 韓籍美妝老闆酒駕自撞橋墩 曖昧對象面前出醜毀百萬名車 09:482023/02/12 社會 2個月第3起！高鐵苗栗段集電弓又異常 04:102023/02/12 生活新聞 綠側翼又翻車 此次目標竟對準蔡政府這大咖 00:102023/02/12 政治 阿里山公路小客車翻覆四輪朝天 短褲正妹喝綠茶成意外「嬌點」 16:102023/02/12 社會 汐止火車站發生落軌意外 40歲男子遭普悠瑪進站猛撞身亡 15:512023/02/12 社會 范少勳愛「小8」不准女友車上飲食 自認有路怒症靠輕音樂舒緩 16:342023/02/12 娛樂 嘉市北門車站飯店 可望年底簽約 04:102023/02/12 地方新聞 女借宿學弟家遭強吻侵犯 崩潰發文「救我」驚魂逃脫 10:132023/02/12 社會 低基期轉機股 搭資金輪動列車 04:102023/02/12 產業特刊 貨櫃車撞國道護欄車體懸空欲墜 駕駛受困消防搶救中 12:302023/02/12 社會 高雄工地吊車突翻覆 重壓2工人急送醫 09:262023/02/12 社會 銷量開高走低 大陸汽車經銷商庫存係數重回警戒 08:592023/02/12 財經 單車男撞違停轎車摔傷 怒控過失傷害 反被認證「騎車技術差」 14:012023/02/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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