111學年HBL高中籃球甲級聯賽12日在新北市新莊體育館、板橋體育館兩地進行男子組8強準決賽、女子組8強複賽，首日第一場賽事南湖高中、永仁高中就打出精彩刺激的對抗，南湖高中劉彥慈包括第4節倒數階段三分命中，全場攻下26分，助隊65比64險勝，拿下本階段開門紅。

永仁高中在下半場曾握有11分領先，不過南湖高中在劉彥慈、連容纓攜手帶動下追分，第4節讀秒階段劉彥慈投進重要的三分球超前，隨後永仁高中王逸汝兩罰中一，讓南湖以1分之差逆轉勝。

南湖高中女籃隊教練孫韻筌指出，最後一波進攻當時就是要設計給此役手感最好的劉彥慈，儘管當下戰術跑動沒有到最好，相信場上經驗不錯的連容纓會找到隊友給球，讓劉彥慈出手。

劉彥慈除了進帳26分，也抓下7記籃板，連容纓11分、5籃板，鄧伊汝13分、6籃板；王逸汝16分、19籃板、5助攻個人數據搶眼，隊友陳薇涵13分、11籃板也是「雙十」演出，這兩位之外，永仁沒有其他人得分上雙位數。