近年來國人逐漸注重美容醫學，美容整形外科在醫學界已經具有舉足輕重的地位。而高雄市的整型外科分布屬於全台第一，因此2023年台灣美容外科醫學會國際年會及展覽將再度移師高雄，於9月23至24日舉辦。12日台灣美容外科醫學會也在高雄寒軒大飯店舉辦起手儀式，盼讓高雄躍上國際美容整形醫學舞台。

台灣美容外科醫學會國際年會曾於2018年到高雄辦理，時隔5年終於再度移師高雄。年會每年皆邀請國內外相關專家學者共同與會，今年預計有800至900名學者參與，並以專題演講、主題演講、展覽等方式，提供臨床、學界與產業界相互交流的平台，促進美容整形外科領域的專家、醫師及廠商進行交流與合作。

台灣美容外科醫學會理事長張松源表示，世界上許多國家已經高度肯定台灣的整形外科技術，台灣具備了一流的學術研究和技術水平，學會也將於本次年會中，廣邀世界知名的整形外科專家與學者與會，配合位於高雄港灣的高雄展覽館舉辦，除了要展現美容外科蓬勃發展氣勢外，更象徵美容外科將持續「領導台灣，航向國際」的決心和努力。

台灣美容外科醫學會顧問曹賜斌表示，台灣美容外科醫學會2018年在高雄辦理時，國外與會者皆相當驚艷，因此此次除了安排專業的美容醫學課程及展覽外，將帶與會者搭著遊艇暢遊高雄港並去體驗i-Ride及在遊艇碼頭用餐；透過會議旅遊的方式，將城市的特色融入會議當中，讓與會人員感受高雄的城市魅力，讓台灣用最優質與頂尖的美容醫學軟實力，走上國際接軌世界。

曹賜斌也感嘆表示，整形手術以韓國最為聞名，但韓國醫美界其實充滿密醫，醫療糾紛時有所聞，且韓國當時的整形美容手術是來台取經的，只因為我國政府打壓美容外科，不准大肆宣傳醫美療效，導致醫療觀光產值眼睜睜拱手讓給外國，令人相當扼腕。

張松源強調，台灣美容外科醫學會向來「重視民眾整形安全」，會員醫師除了努力在每天的醫療執業外，對於專業，透過年會與國際大師接軌，使醫療更上一層樓，讓民眾安全安心享受高品質的整形美容醫療，能夠讓民眾享有更具安全與專業的專業整形外科醫療資源。