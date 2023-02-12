許藍方、張立東12日出席台北國際連鎖加盟大展春季展PGtea鴿子茶飲嘉賓。張立東（左）、許藍方。（鄧博仁攝）

「性學博士」許藍方與張立東今（12日）出席加盟展活動，許藍方日前被吳宗憲爆料她與王少偉分手，她笑說聽到時很驚訝，「我們是什麼時候開始的啊，不知道為什麼會被這樣講，也許憲哥只是在舉例」。現在跟王少偉的關係？許藍方說：「2人就是會聊天的朋友，因為本來就很喜歡聊天」，會一起過情人節嗎？她則說應該會在工作中度過。

王少偉曾在節目透露「衣服至今都是媽媽幫忙洗」，近日又在臉書被網友痛批「媽寶」，許藍方當時也幫忙留言回應，她今說：「那是節目刻意提媽媽還在幫忙什麼事情，切入角度的問題，因為真正的媽寶不是洗衣服的問題，是出事情還要媽媽出來解決」。

許藍方坦言很心疼做綜藝的藝人，「他們有時候說的話都會被誤會，但其實私下相處人都很好，像張立東常被人覺得很花心，還被叫『全民情獸』，但其實認識後發現他有專精的地方，他是很認真、很好的人。」

許藍方、張立東12日出席台北國際連鎖加盟大展春季展PGtea鴿子茶飲嘉賓。張立東（左）、許藍方。（鄧博仁攝）

今年40歲、單身4年的張立東，透露過年有被長輩催婚，「媽媽比較著急，她po一張抱著金吉拉的照片在我家群組，小阿姨就說她想要的不是金吉拉，是金孫」。他也被問到近期的『性』狀況，他強調自己很正常，「我沒有壞掉，沒有交往就沒有使用，一個人還是可以活得很精彩」，許藍方則在一旁笑說：「他有五姊妹跟十姑娘」。

許藍方、張立東12日出席台北國際連鎖加盟大展春季展PGtea鴿子茶飲嘉賓。張立東（左）、許藍方。（鄧博仁攝）

張立東、許藍方近日合作拍攝PGTV「信不性我說的」影片，主題為探討兩性、生活話題，張立東表示許藍方談到關於性學領域的內容，就會情不自禁的說不停，導致每次錄影都超時，「沒有插話空間，我們有次到情趣餐廳，她就直接翻開充氣娃娃要我看，我想說我40歲了我都知道」，他也害羞透露過去沒遇過這麼直接的女生。

張立東表示許藍方很貼心，常主動傳授專業知識，也有提供黑瑪卡等保健品，「我正在變強的路上」，一提到黑瑪卡的功效，許藍方開始滔滔不絕，「馬卡不是只有針對『性』，男女生都可以吃，主要研究也是做在運動員身上，是肌力、耐力、睡眠等等，想要性好，身體、心靈必須都要好，沒有問題前就要先吃，有問題就要找醫生了」，許藍方也坦言有送給王少偉等其他好友。

身為《同學來了》代班主持人的張立東，透露年前有跟納豆吃飯，對方狀況相當良好，「節目年後好像要繼續錄影，目前還不知道狀況，我年前跟豆哥吃飯，他蠻好的，他回來也OK啊，我是代班，他是真正的主持人，大哥回來是應該的，階段性任務把它做好，其他就看電視台安排」。

吳宗憲今也現身加盟展。（鄧博仁攝）

吳宗憲（右）熱情開唱。（鄧博仁攝）

吳宗憲昨也出席活動，談到外孫女「馨妹妹」時露出幸福微笑，並透露前日才探望Sandy（吳姍儒），「我去看她一個半鐘頭，幫她雙腳按摩，我也很滿意我2個女婿，他們都很體貼」。

日前傳出他有意離開台灣，將演藝重心轉移到大陸，他昨澄清，「我沒有要離開台灣，我們自己的家都在這裡，我只是要去那邊錄製節目，3、4天就會回來」。