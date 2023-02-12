警方在雙方車上皆查獲毒品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄市三民區九如路在昨日發生一起追撞車禍，起因是2輛車因行車糾紛，到科工館前時，其中1名李姓駕駛急煞，導致後方車輛撞上去，不過李男下車後卻是持棍下車砸破對方的車窗，警方到場之後還意外發現，2人的車上竟各自藏有毒品。

23歲李姓自小客車男駕駛與25歲的林姓自小客車男駕駛於11日晚間9點多，行經九如一路、大昌路口附近時，因變換車道發生行車糾紛，這讓李男相當不爽，不滿直嗆對方：「要吵架嗎！」。

過程中林男還閃大燈，這讓李男更不開心，到九如一路科工館前時緊急煞停，導致後車林男閃避不及而追撞，雙方停下來，這時李男下車後，竟持棍棒敲破林男車窗，林男見眼前一幕嚇壞了，趕緊自己打電話報警。

快打警力趕到場，不過處理過程中，附帶搜索發現李男車內竟11包有第二級毒品咖啡包，沒想到另外在林男車上，更是發現352包第二級毒品咖啡包及4包第三級毒品愷他命，一起行車糾紛，意外搜出大量毒品，警方即逮捕2嫌並帶回同車郭姓乘客。

林男稱毒品是夜店買來，而李男也毒品是友人借放，警方研判是推託之詞，全案依涉犯刑法公共危險罪、毀損罪及毒品危害防制條例移送偵辦，並追查毒品來源。

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